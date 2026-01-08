Michele Zaffino ancora sul podio del “Pallone d’Oro” dilettanti

È stata ufficialmente pubblicata la classifica del “Pallone d’Oro” dilettanti e, ancora una volta, il nome di Michele Zaffino spicca tra i protagonisti. L’atleta serrese conquista uno splendido terzo posto, tornando sul podio di uno dei riconoscimenti più prestigiosi del panorama calcistico nazionale.

Per Zaffino si tratta di un risultato dal valore speciale: dopo la storica vittoria del “Pallone d’Oro” dilettanti nel 2019, essere inserito nuovamente tra i migliori rappresentava già una conferma del suo livello e della sua continuità nel tempo. Il terzo posto finale, però, va ben oltre le aspettative e diventa motivo di grande orgoglio.

A rendere il risultato ancora più significativo è il distacco minimo dalle posizioni di vertice, segno di una competizione estremamente equilibrata. Il primo classificato ha ottenuto il 14,1% delle preferenze, il secondo il 13,3%, mentre Michele Zaffino ha chiuso con il 12%, quindi a pochissima distanza dalla vetta.

Numeri che raccontano di una lotta serrata e di un atleta capace, ancora una volta, di imporsi tra i grandi. “Essere il terzo miglior giocatore d’Italia e, al tempo stesso, il primo in Calabria – ha commentato l’attaccante – rappresenta un traguardo di enorme valore, motivo di orgoglio non solo personale ma per l’intero movimento calcistico regionale”.

Un piazzamento che conferma il valore di Zaffino e rafforza il suo ruolo di riferimento nel panorama calcistico nazionale, dimostrando come talento, determinazione e continuità continuino, anno dopo anno, a fare la differenza.