Michele Conia entra nella segreteria nazionale demA

Il referente di demA per il Mezzogiorno, Michele Conia, sindaco di Cinquefrondi, è da ieri membro della segreteria nazionale del Movimento demA.

Profondo conoscitore del territorio e delle sue dinamiche, da sempre impegnato nelle battaglie per i diritti civili e sociali e il riscatto della sua terra, ha improntato la sua azione amministrativa, sin dal suo primo mandato di sindaco, sull’esempio di Luigi de Magistris. Fondatore dei movimenti Rinascita per Cinquefrondi e Il Sud che sogna ha deciso due anni fa di aderire al Movimento insieme a molti compagni di strada e di impegnarsi per la sua crescita nel Mezzogiorno. Da lui e da demA Calabria è partita l’iniziativa politica per chiedere a Luigi de Magistris di candidarsi alla Presidenza della Regione e si è impegnato in prima persona per coinvolgere movimenti e attivisti in questa richiesta. “Siamo felici e orgogliosi di questo incarico – riferiscono i membri di demA Calabria – che darà un forte impulso di crescita al nostro Movimento e un contributo attento e concreto alla campagna elettorale di cui Michele Conia è stato designato coordinatore dallo stesso Luigi de Magistris”.