Michele Carrea è il nuovo Capo Allenatore Redel

La Pallacanestro Viola Reggio Calabria comunica che Michele Carrea è il capo allenatore della prima squadra.

Il coach milanese si lega alla società neroarancio con un contratto pluriennale.

“Sono felice della chiamata di una piazza storica come Reggio Calabria. Sono lusingato che la Viola mi abbia fortemente voluto e sento la grande responsabilità di confrontarmi con un ambiente competente che ama la pallacanestro e la pratica con passione – commenta Michele Carrea – questo mi dá ancora più motivazione e voglia di fare bene, ho visto il ritorno del grande pubblico al PalaCalafiore, sono entusiasta ed impaziente di mettermi al lavoro per raggiungere gli obiettivi che la società si è prefissata, sarà un percorso lungo, bello e importante per tutti noi e i nostri tifosi. Stiamo costruendo un roster di buoni giocatori e belle persone e a questo proposito sono certo che il pubblico reggino sarà ancora di più dalla nostra parte e ci darà una spinta ulteriore per raggiungere i nostri obiettivi”.

“La scelta di Michele Carrea è il risultato di un percorso di valutazione attento e approfondito – queste le parole del DS Vincenzo Meduri – cercavamo un allenatore che, oltre alle indiscusse qualità tecniche, fosse una persona capace di condividere la nostra visione e i valori sui quali intendiamo costruire il futuro della Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

Michele è quella persona, ci ha trasmesso entusiasmo, competenza e grande voglia di sposare il nostro progetto.

È stato proprio questo aspetto, ancora prima del suo prestigioso curriculum, a convincerci di aver individuato il profilo giusto.

Abbiamo condiviso fin da subito l’idea di costruire un percorso fondato sul lavoro quotidiano e sulla creazione di una forte identità tecnica. Vogliamo una squadra che rispecchi i valori della nostra città: determinazione, spirito di sacrificio, appartenenza.

Abbiamo scelto di intraprendere insieme un percorso pluriennale perché siamo convinti che i risultati più importanti si costruiscano attraverso la continuità e la programmazione. La nostra ambizione è quella di condurre la Viola ai livelli che la sua storia, la sua tifoseria e l’intera città meritano.

Desidero quindi rivolgere a Michele da parte dell’intera società il più caloroso benvenuto nella famiglia Viola”.

CARRIERA

Nato a Milano il 20 maggio 1982, Michele Carrea inizia la sua carriera da allenatore nelle giovanili di Urania Milano, Junior Casale, Virtus Siena e infine Casalpusterlengo, con cui diventa Campione d’Italia U19. Dal 2015 al 2019 ricopre il ruolo di head coach alla Pallacanestro Biella in A2, vincendo il premio di miglior allenatore del campionato 2016-17. A seguire la chiamata di Pistoia nella massima serie ma la squadra toscana è costretta a rinunciare alla Serie A nell’estate del 2020 e, al termine della stagione, Carrea sceglie di lasciare Pistoia per Treviglio. Dopo l’esperienza nella bergamasca, Carrea sposa l’ambizioso progetto della Rucker San Vendemiano in Serie B, i veneti sono quindi protagonisti di un’ottima stagione che si conclude contro la squadra che vincerà quel campionato. Negli anni scorsi a Cantù come assistente allenatore, coach Carrea ha contribuito all’importante lavoro svolto dallo staff tecnico canturino con il ritorno della società lombarda nella massima serie e la vittoria della Coppa Italia.

Coach Michele Carrea arriva a Reggio per allenare la Viola con un bagaglio importante di esperienze, la consapevolezza delle sfide che lo attendono e con l’entusiasmo necessario per condurre la squadra neroarancio verso obiettivi sempre più ambiziosi.