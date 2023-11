Mezzo pesante tampona due veicoli in autostrada: un morto e due feriti

A causa di un incidente, la A2 Autostrada del Mediterraneo, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 388, tra Gioia Tauro e Rosarno. Un mezzo pesante che procedeva in direzione sud ha tamponato due veicoli leggeri e poi ha sfondato le barriere spartitraffico occupando la carreggiata sud e parte della nord. Nell’incidente, una persona ha perso la vita e altre due sono rimaste ferite. I veicoli al momento vengono deviati in direzione sud, all’uscita di Rosarno, proseguimento sulla SP5, SS18 e rientro a Gioia Tauro.

I veicoli diretti in direzione nord vengono deviati all’uscita di Gioia Tauro, proseguimento sulla SP1, SS18 con rientro a Rosarno. Personale Anas sul posto.