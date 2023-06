Mezzo chilo di droga nascosto tra i cespugli: arrestato un 37enne

La Squadra Mobile ha dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Crotone, nei confronti di un crotonese di 37 anni, pregiudicato, gravemente indiziato dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, porto e detenzione illegale di arma clandestina, e ricettazione della stessa.



Il provvedimento scaturisce da un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti effettuato lo scorso 27 aprile dagli operatori della Squadra Mobile, i quali, nel quartiere Trafinello, nel corso di alcuni controlli nei pressi di una palazzina, avevano rinvenuto all’interno di un bidone e in alcuni cespugli un significativo quantitativo di stupefacente, in particolare circa 500 grammi di marjuana, oltre ad una pistola semiautomatica cal. 7,65 con matricola abrasa, materiale, che al momento era stato sequestrato a carico di ignoti.

I successivi approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica di Crotone, hanno consentito di acquisire importanti elementi di responsabilità a carico di un soggetto, residente proprio in quell’edificio, il quale qualche giorno prima del controllo, avrebbe occultato il materiale poi rinvenuto.

L’indagato è stato rintracciato e, dopo la notifica del provvedimento restrittivo, è stato associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.