“Mettici il cuore”, la magia delle marionette arriva a Spadola

Mettici il Cuore’ arriva in Calabria e precisamente a Spadola in provincia di Vibo Valentia.

Lo spettacolo, in tour nei festival e teatri d’Europa, vuole arrivare al cuore dello spettatore portandolo a sorridere e a sognare, a emozionarsi, a riflettere e meravigliarsi davanti alla semplicità delle piccole cose. “Pensate siano solo marionette, immobili e silenziose”, ma è proprio durante ‘Mettici il Cuore’ che scoprirete la loro vita segreta – “se siete disposti a guardarvi intorno con occhi nuovi”. Nina, la protagonista dello spettacolo, decide di rivolgersi al suo pubblico lavorando sull’essenza e sulla semplicità. In una scatola dei ricordi, la protagonista trova oggetti legati alla sua infanzia: bambole, vestiti, libri, giocattoli e li trasforma, dandogli vita, in personaggi divertenti e poetici. L’appuntamento è fissato per sabato 14 dicembre alle 19 presso l’Hotel Ristorante La Fontanella.