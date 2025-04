“MettiAmoci in gioco”: un progetto di sport e condivisione con la Reggio Bic

Parte ufficialmente oggi la prima fase del progetto “MettiAmoci in gioco”, un’iniziativa nata dall’idea di Amelia Cugliandro, Direttore Generale della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che ha superato l’avviso indetto da Sport e Salute Spa: Carceri.

Un percorso di inclusione che mira a coinvolgere ragazzi di diverse comunità in un’esperienza di confronto con gli atleti della Reggio Bic, creando un legame attraverso il linguaggio universale dello sport.

“Il primo incontro, svoltosi venerdì, è stato una sorta di ritrovo privato tra pochi, per permettere una conoscenza iniziale tra i protagonisti del progetto insieme ai Referenti dell’USSM di Reggio Calabria,” ha dichiarato Amelia Eva Cugliandro. “Oggi, invece, inizia la fase più delicata: quella della conoscenza e del confronto. Aprirsi agli altri non è mai semplice, soprattutto in contesti delicati come questi. Il nostro obiettivo è stimolare i ragazzi e far sì che si fidino di noi, affinché possano lasciarsi andare e davvero mettersi in gioco. Naturalmente, tutto avverrà step by step: sarà un percorso graduale, dove il rapporto di fiducia crescerà con il tempo.”

L’incontro è stato un momento di confronto ma soprattutto di condivisione e conoscenza tra gli atleti della Reggio Bic e i ragazzi che beneficiano del progetto.

Non sono mancati dei momenti emozionanti ma anche riflessivi che siamo sicuri continueranno a svilupparsi sempre di più, poiché in questo incontro tutti hanno dato e tutti hanno ricevuto qualcosa che ha impreziosito di ancor di più il proprio bagaglio culturale e di vita con il reciproco arricchimento.

Un progetto che si inserisce in una stagione da incorniciare.

L’inizio di “Mettiamoci in gioco” avviene in un momento d’oro per la Farmacia Pellicanò Reggio Bic, che si sta distinguendo sia a livello nazionale che europeo. “Questa settimana iniziano le semifinali scudetto, poi l’Eurocup a fine aprile. Abbiamo già disputato la Coppa Italia e possiamo dire che è stata una stagione estremamente positiva e intensa. Il calendario è serrato, ma ogni sfida ci motiva a dare il massimo, sia dentro che fuori dal campo. Anche noi, come squadra, ci mettiamo in gioco ogni giorno da ormai nove anni, cercando di migliorare continuamente.”

Guardando alle prossime Semifinali Scudetto, Cugliandro spera che la squadra possa superare le proprie aspettative: “Spero che i ragazzi riescano a dare ancora di più dal punto di vista tecnico rispetto alla Coppa Italia. Se giocheranno come sanno, faranno sicuramente un’ottima figura.”

L’invito a tutta la città: sosteniamo la Reggio Bic!

Alla luce di una stagione così straordinaria, Amelia Cugliandro lancia un accorato appello alla comunità di Reggio Calabria: “Ormai mi sento un’addetta agli inviti, ma la cosa bella è che le persone rispondono! Invito tutta la città, senza distinzioni: scuole, famiglie, autorità, appassionati di pallacanestro e non. Questa è una vittoria di Reggio Calabria e della Calabria intera. Noi seguiamo la nostra passione, ma rappresentiamo la nostra città con orgoglio.

Il pubblico è il nostro atleta in più in campo: vogliamo giocare, stare insieme e meritarci questo anno meraviglioso, indipendentemente dal risultato. Sono fiera che i primi tifosi saranno i beneficiari del progetto MettiAmoci in Gioco, reso possibile grazie a Sport e Salute s.p.a”