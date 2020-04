“Meridionali inferiori”: il Comune di Cinquefrondi querela Vittorio Feltri

Le parole di Vittorio Feltri non sono andate giù a tanti meridionali. Ma l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi non si è fermata alla semplice critica ed ha approvato una delibera con la quale ha autorizzato il sindaco Michele Conia a “presentare dinanzi alla competente autorità denuncia-querela per i reati che verranno ravvisati nei confronti del direttore del quotidiano Libero”.



Nell’atto viene premesso che “da tempo, il direttore del quotidiano Libero Vittorio Feltri, ha più volte, con articoli, editoriali e dichiarazioni pubbliche, ingiuriato e offeso i cittadini meridionali, istigando l’odio razziale dei settentrionali nei confronti dei meridionali con frasi quali ad esempio ‘Comandano i terroni’, ‘Riaprire perche al Nord non si suona il mandolino, si vuole lavorare, lasciamo a Conte il suo zoo di terroni ostili al Nord che li mantiene tutti’, ‘fate attenzione, manutengoli ingordi del Sud, a non tirare troppo la corda, poiché correte il pericolo di rompere il giochino che finora vi ha consentito di ciucciare tanti quattrini dalle nostre tasche di instancabili lavoratori. Noi senza di voi campiamo alla grande, voi senza di noi andate a ramengo. Datevi una regolata o farete una brutta fine, per altro meritata’”.

Viene, inoltre, evidenziato che “nella trasmissione ‘Fuori dal coro’, in onda su rete 4, in data 21.04.2020, il Sig. Feltri ha affermato che ‘Molta gente che è nutrita da un sentimento di invidia, rabbia nei nostri confronti perché subisce una sorta di complesso di inferiorità. Io non credo ai complessi di inferiorità ma credo che i meridionali, in molti casi, siano inferiori’”.

Ad avviso dell’Amministrazione comunale di Cinquefrondi tali “dichiarazioni ledono i principi fondamentali della Costituzione italiana accentuati dai mezzi di comunicazione utilizzati, alimentando, in tal modo, tensione e odio in un momento in cui l’Italia sta affrontando la grave crisi epidemiologica determinata dal Covid-19, sostenendo, inoltre, vecchi luoghi comuni di Lombrosiana memoria e calpestando la dignità di tutto il popolo meridionale che si è sempre contraddistinto per la laboriosità e per lo spirito di sacrifico nell’allontanarsi dalla propria terra e portare le nostre tante eccellenze al Nord”.

Da qui, la scelta di passare ai fatti proponendo la querela.