Mercoledì Santelli e Mangialavori fanno tappa a Soriano: il saluto del sindaco Bartone

La parlamentare di Forza Italia Jole Santelli, candidata governatore per il centrodestra in Calabria, mercoledì alle 18 sarà accolta nella sala consiliare del palazzo comunale di Soriano Calabro dal sindaco azzurro Vincenzo Bartone.

“La Calabria – ha affermato il primo cittadino – non ha solo bisogno di voltare pagina, ma di chiudere il libro di un centrosinistra in cui sono state scritte le vicende regionali di una politica fallimentare e frammentaria. La candidatura dell’ on. Santelli, è un’occasione per essere rappresentati da una donna forte e straordinariamente combattente”.

Durante la presentazione del candidato presidente, interverrà il il senatore Giuseppe Mangialavori.