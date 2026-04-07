Mercoledì quart’ultima di campionato per la Redel

Quart’ultima di campionato, nel mercoledì dopo Pasqua. Derby di Calabria per la Redel Viola che ospita la Bim Bum Basket Rende. Entrambe le compagini sono reduci da una sconfitta, per la Redel in particolare c’è voglia di riscatto dopo due ko di fila che hanno fatto scivolare i neroarancio al secondo posto in coabitazione con Ragusa. Rende che dal canto suo, dopo aver vinto in casa del Mola, ha subìto la sconfitta contro Castellaneta, ma sta lottando con tutte le proprie forze per centrare la salvezza.

Pertanto, ci si attende al PalaCalafiore un avversario determinato e agguerrito, guidato in panchina da coach Carbone che proprio nel match di andata contro i reggini ha sostituito coach Di Martino. In quell’occasione i ragazzi di Cadeo vinsero con dieci punti di scarto (77-67).

Attenzione anche stavolta al play Cavalieri ed al miglior rimbalzista del girone, Yeyap (51 punti in due nell’ultima uscita contro Castellaneta), così come Boccasavia e Cagnacci. Da gennaio è stato inserito nel roster cosentino anche Sidy Lamine Diakhate, ala forte di due metri ex Genova (B Interregionale), in attesa del rientro di Dovera.

Punti che adesso “scottano” e che valgono doppio in vista poi della off-season. Servirà ancora una volta il calore del PalaCalafiore per ritrovare la vittoria. Non ci sarà (come accaduto a Messina) il miglior realizzatore neroarancio Vanni Laquintana, out per infortunio.

Arbitrano Matteo e Filesi di Chiaramonte Gulfi i quali recentemente avevano diretto la sfida casalinga della Redel contro Castellaneta.

La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.