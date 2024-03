Mercoledì l’esibizione di tre ragazzi serresi a “Viva Rai 2!”

È prevista per mercoledì 27 marzo (alle ore 8:00) la messa in onda dell’esibizione dei tre ragazzi serresi (Emilio Bellezza, Mario Cordiano e Salvatore Mangiardi) che nei giorni scorsi, presso il centro di produzione di via Teluda di Roma, hanno registrato un video box per il varietà satirico “Viva Rai 2!” condotto da Rosario Fiorello, Fabrizio Biagio e Mauro Casciari. Si tratta di una performance musicale con sax, cajon e chitarra che i tre giovani hanno messo in atto con passione ed entusiasmo, ma la loro presenza si protrarrà per tutta la durata del programma con sketch e prove di altre canzoni. Il tutto in un contesto di allegria e simpatia di cui faranno parte anche altri artisti. La città della Certosa attende di vedere sul piccolo schermo la prestazione di suoi tre figli, desiderosi di fare nuove esperienze.