Mercatini solidali all’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova: grande successo e boom di presenze

Una giornata all’insegna della solidarietà, della condivisione e dello spirito natalizio quella vissuta il 20 dicembre presso l’Istituto Comprensivo “Luigi Chitti” di Cittanova.

Grande partecipazione e entusiasmo hanno caratterizzato i mercatini solidali organizzati presso la Scuola Primaria “Diomede Marvasi”, che hanno registrato un vero e proprio boom di presenze. I mercatini hanno messo in luce la creatività dei giovani allievi dell’Istituto, che hanno realizzato a mano gli oggetti disponibili presso gli stand, arricchiti dai prodotti gastronomici generosamente offerti dai commercianti cittanovesi.



Il successo dell’iniziativa è stato possibile grazie alla sinergia tra docenti, genitori e personale ATA, coordinati dall’insegnante responsabile di plesso Amelia Lamanna.

Ad allietare l’atmosfera natalizia, l’intrattenimento musicale del coro dei bambini della scuola primaria, che si è esibito in canti tradizionali natalizi sotto la direzione della musicista Melania Guerrisi e del professore Rocco Melara, sullo sfondo del presepe vivente organizzato dall’insegnante Daniela Rossetti.

Il Dirigente Scolastico Maria Antonella Timpano ha espresso grande soddisfazione e un sentito plauso per l’organizzazione impeccabile dell’evento e per il risultato raggiunto nella raccolta fondi. Grazie alla straordinaria solidarietà della comunità scolastica, in poche ore è stata raccolta una somma considerevole che ha superato i 5000,00 euro da destinare alle famiglie bisognose del territorio.

Un’iniziativa lodevole che ha saputo unire solidarietà e creatività sposando in pieno il più autentico spirito del Natale.