Menzione per il “Cammino del Normanno”, l’associazione Sii: “Il territorio delle Serre offre innumerevoli opportunità”

“Esprimiamo i nostri più vivi complimenti per l’importantissimo riconoscimento conseguito, al commissario del Parco Naturale delle Serre Francesco Costantino, al direttore Francesco Maria Pititto, a tutto lo staff amministrativo e tecnico dell’Ente, nonché ai Gal Terre Vibonesi, Gal Serre Calabresi, Gal Terre Locridee, al Parco Marino e ai sindaci dei Comuni coinvolti dal progetto”.

L’associazione “Serre Impresa e Innovazione”manifesta soddisfazione per la Menzione speciale “Cammini”, ottenuta nell’ambito del Green Road Award 2026 – Oscar Italiano del Cicloturismo, dal “Cammino del Normanno” e sostiene che “si tratta dell’ennesima conferma delle innumerevoli possibili opportunità che può offrire il nostro territorio”. Inoltre, la Menzione “rafforza il nostro convincimento, le nostre scelte imprenditoriali, le nostre idee e la nostra visione di crescita”. L’associazione ribadisce poi di “credere sempre più fermamente che solo quando maturerà, da parte di tutti gli attori locali, pubblici e privati, la capacità di confronto, interazione e di fare rete, arriveremo a cogliere e sfruttare tutti i molteplici effetti culturali, sociali ed economici che il territorio delle Serre può esprimere”.