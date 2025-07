Memorial “Pasquale Andreacchi”, gli organizzatori: “Bene le adesioni, ma ci aspettavamo la partecipazione dell’Amministrazione comunale”

Il senso del III° Memorial “Pasquale Andreacchi” era quello di ricordare il giovane tragicamente scomparso 16 anni fa. Una storia intrisa di dolore e di mistero, con tante domande prive di risposta. Un fatto traumatico, brutale che ha causato paura, ma soprattutto un desiderio di conoscere la verità rimasto ancora insoddisfatto.

L’iniziativa ha avuto luogo domenica scorsa ed ha avuto il suo punto centrale nell’escursione con arrivo al monumento dedicato al “Gigante buono”.

A margine dell’evento, i promotori hanno reso noti i numeri dei partecipanti (200 persone, 60 cavalli) ed hanno ringraziato i cavalieri, le scuderie e gli sponsor e, in particolare, Staglianò Ranch, Scuderia Musolino, Horse Valley; alle aziende Carbon Sud, American Bar, L’oasi del Pane, Fratelli Regio, Girda Rottami e Ritrovo Santa Maria.

Gli organizzatori hanno però voluto rimarcare “il mancato inserimento nella locandina di ‘Serra d’estate’” e “la mancata partecipazione del sindaco e dell’intera Amministrazione comunale del Comune di Serra San Bruno che fanno finta di dimenticarsi ed ignorano qualsiasi iniziativa che ricorda un evento triste per la città di Serra San Bruno”. La famiglia chiede inoltre lumi sulla “pratica per l’intestazione di una via o di una piazza a ricordo del caro Pasquale” di cui non ha notizie “nonostante sia la Prefettura che le passate Amministrazioni comunali abbiano concluso l’iter burocratico con successo”.