Meloni a Vibo, Fratelli d’Italia pone limiti agli ingressi: “Siamo attenti ai trasformismi”

“Sui trasformisti e su quanti sono passati da sinistra a destra bisogna discernere se si tratta di esponenti di liste civiche che in passato erano a sinistra e che adesso sono a destra. Ben vengano tali soggetti se hanno sposato il nostro progetto. Discorso diverso è invece per coloro che erano candidati ed eletti magari con il Pd”.

A sostenerlo è stata Giorgia Meloni nel corso della manifestazione di Fratelli d’Italia a Vibo Valentia.

“Dobbiamo stare attenti – ha precisato la leader del partito di destra – a prendere di tutto e capire invece chi viene da noi per convenienza o chi viene perché crede in un progetto. Fratelli d’Italia questa cosa l’ha fatta e noi siamo tranquilli su questo”.

“C’è bisogno di una politica coraggiosa – ha aggiunto – che dica la verità, che sia in grado e abbia il coraggio di investire tempo e risorse, magari per tagliare qualche nastro in meno, ma per riuscire a modificare il destino di questa terra”.

Meloni ha infine ribadito l’intenzione di chiedere elezioni politiche anticipate in caso di vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria ed Emilia Romagna.