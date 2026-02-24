Melito Porto Salvo, controlli in un cantiere e in un negozio: sanzioni per 6.000 euro

Nel corso di uno specifico servizio, svolto con il supporto dei colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e dei militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria, i Carabinieri della Compagnia di Melito Porto Salvo hanno effettuato verifiche mirate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare e al rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.



All’esito degli accertamenti è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria il legale rappresentante di una società operante nel settore edile. L’uomo, in qualità di datore di lavoro, non avrebbe garantito la prevista formazione in materia di sicurezza ad alcuni lavoratori impiegati nel cantiere, risultati pertanto irregolari sotto il profilo prevenzionistico. Nel corso dell’ispezione è stata inoltre accertata la mancata esibizione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio metallico installato nell’area di lavoro, documento indispensabile per la corretta gestione delle attività in quota e per la tutela dell’incolumità degli operai.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno eseguito anche un’approfondita ispezione presso un esercizio commerciale di vendita di generi alimentari del centro cittadino. I controlli hanno consentito di sequestrare quasi 20 chilogrammi di salumi e formaggi e quasi 130 uova risultati privi di tracciabilità, requisito fondamentale per garantire la sicurezza della filiera alimentare. È stata inoltre accertata la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo aziendale previste dal sistema HACCP, indispensabili per assicurare adeguati standard igienico-sanitari.

Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di circa 6.000 euro.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari. Pertanto, l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.