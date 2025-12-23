Melito Porto Salvo, Antonino Saverio Foti nuovo Commissario cittadino della Lega



Il Commissario Provinciale della Lega Giuseppe Mattiani ha nominato Antonino Saverio Foti nuovo Commissario cittadino della Lega Calabria a Melito Porto Salvo. Nella località che si affaccia sullo Jonio reggino la Lega ha conseguito il 30 alle scorse elezioni regionali del 5 e ottobre.

Queste le prime parole a seguito della designazione:

“Sono davvero orgoglioso. Un riconoscimento importante scaturito dal grande lavoro che stiamo facendo sul territorio insieme al Commissario Giuseppe Mattiani, cui va il mio più sentito ringraziamento.

Un impegno costante che i cittadini hanno percepito, visto e premiato alle ultime consultazioni regionali con il 30% dei voti. Questo perché, evidentemente, il progetto politico è valido e costante la nostra capacità di fornire risposte al territorio. Oggi inizia una nuova e sempre più entusiasmante sfida che accetto con determinazione”.

