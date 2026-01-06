Melicuccà di Dinami celebra i cento anni di Domenico Sangiuliano: comunità in festa

La comunità di Melicuccà di Dinami è in festa per Domenico Sangiuliano che oggi alle 18.30 spegnerà cento candeline. Il suo paese ha organizzato una festa per celebrare l’evento e stare accanto ad un uomo sereno, gentile, sempre disponibile.

Domenico, da grande lavoratore, è cresciuto facendo il contadino, è sposato da 75 anni ed ha sei figli, tredici nipotini e undici pronipoti. In questi giorni, tutti loro hanno avuto parole di intenso affetto nei confronti di una figura che custodisce immense esperienze di vita e che è in grado di regalare amore. Legato ad un passato in cui forse i valori era più percepiti, Domenico guarda con malcelato sospetto agli effetti della tecnologia e predilige il contatto diretto con le persone. Rimane ancorato alla sua terra e alla sua gente, mettendo al primo posto la lealtà nei rapporti.

“Stasera – ha commentato il sindaco Nino Di Bella – celebreremo non solo un traguardo straordinario, ma una persona che rappresenta la memoria viva della nostra comunità”. Il primo cittadino ha descritto Domenico come “un contadino umile, saggio e instancabile lavoratore che, con la sua vita fatta di sacrifici, valori autentici e amore per la terra, è sempre stato anche un uomo di fede. Cento anni di vita sono un patrimonio prezioso che ci ricorda da dove veniamo e ci insegna il valore del lavoro, della dignità e delle radici. A nome di tutta la cittadinanza – ha concluso – esprimo profonda gratitudine e affetto per questo esempio che continua a parlare a tutti noi”.