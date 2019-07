Melicchio: “Più di 4 milioni in Calabria per il patrimonio culturale, investimenti importanti nel Vibonese”

“Ammontano a 180 milioni di euro le risorse destinate dal Ministero per i Beni e le Attività culturali per finanziare 595 interventi sul patrimonio culturale italiano. Il programma biennale del Fondo Tutela del MiBAC approvato dal ministro Alberto Bonisoli prevede 4 milioni 289 mila euro per i 33 progetti finanziati nell’ambito delle annualità 2019-2020 in Calabria”.

È questo l’annuncio del Deputato calabrese del M5S Alessandro Melicchio, membro della Commissione Cultura alla Camera. “Le cifre più significative nella nostra regione – spiega il parlamentare pentastellato – sono destinate all’ex Collegio dello Spirito Santo di Vibo Valentia per restauro conservativo, consolidamento e adeguamento impiantistico (un milione e 235 mila euro), al Museo e Parco Archeologico di Scolacium (400 mila euro), alla chiesa di Santa Maria Neve a Tropea per il completamento del restauro conservativo (300mila euro), a Locri per il Parco Archeologico (265mila euro) e a Mileto per il Museo Statale (260mila euro), ma è tutta la Calabria ad essere interessata dalla valorizzazione del patrimonio culturale della nostra regione nei prossimi due anni. Altri interventi sono infatti previsti a Cosenza, alla Biblioteca Nazionale e all’Archivio di Stato, a Catanzaro per l’ex Mattatoio comunale, a Reggio Calabria all’Archivio di Stato e alla Chiesa di Santa Maria Annunziata degli Ottimati e ancora a Vibo Valentia nell’area archeologica di S. Aloe e al Castello di Bivona. Si completerà il restauro anche della chiesa matrice di Stilo con 185mila euro, come pure sono destinati 190 mila euro al Museo Archeologico Nazionale di Sibari, 150 mila al Teatro Romano a Marina di Gioiosa e 100 mila al Complesso San Fantino a Palmi. Altri fondi sono previsti per il Museo e Parco Archeologico di Medma a Rosarno, per il Parco Archeologico di Mileto Antica, per la Villa romana del Naniglio a Gioiosa Jonica e a Roccella, per il convento dei Padri Cappuccini e per il consolidamento e restauro dei dipinti su tela dell’Immacolata Concezione e di San Giuseppe”. Per il Deputato Melicchio “tutto questo dimostra un’attenzione forte da parte di questo Governo al patrimonio culturale della nostra regione, troppo spesso lasciato privo di adeguati interventi di tutela, che sono assolutamente necessari per una giusta valorizzazione delle bellezze e della storia della Calabria”.