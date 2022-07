Melicchio: “In Germania treni a 9 euro al mese: meno traffico e boom di abbonamenti, in Calabria solo spot sui giornali”

“Le buone idee non sono né di destra né di sinistra. E quella che stanno attuando in Germania, almeno fino al 31 agosto, sembra andare nella direzione giusta. I tedeschi pagheranno 9 euro al mese un abbonamento per utilizzare tutti i treni regionali e il trasporto pubblico in città. E da quando è partita l’iniziativa è stato boom di abbonamenti. La conseguenza più evidente è la riduzione del traffico e dell’inquinamento nelle città col conseguente miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Credo che proposte del genere debbano essere applicate ovunque, anche in Italia, e in questo periodo estivo, anche in Calabria. Con contestuale potenziamento dell’offerta di trasporto pubblico su rotaie anche e soprattutto per raggiungere le località di villeggiatura. Quindi treni da e per non solo le 3/4 realtà più blasonate della costa ionica o tirrenica (ossia, la proposta estiva super propagandata sui giornali) ma verso tutte quelle località che possono potenziare la propria offerta turistica grazie al fatto di essere raggiungibili anche via treno. La tanto attesa metro del mare è un miraggio al momento. Si continua a demandare al trasporto su gomma per ovviare a tutto il resto. Con buona pace del rilancio delle nostre località turistiche, del traffico e dell’ambiente”.

È quanto afferma il deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Cultura, Alessandro Melicchio.