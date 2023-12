Medimo Oratori in Finale regionale Pgs: la vittoria dello sport

È tutto pronto per la finale regionale della Coppa Calabria Pgs per la categoria Micro (2015, 2016, 2017) in cui, il 7 gennaio, si sfideranno le squadre delle diverse province calabresi. Dopo aver superato il Filadelfia, la Medimo Oratori di Dinami si propone di dare vita a partite avvincenti in cui i calciatori in erba mostreranno le loro qualità tecniche ed i valori sportivi acquisiti. Molto soddisfatto per il risultato raggiunto il presidente della Medimo Oratori don Rocco Suppa, protagonista di questa splendida realtà sportiva che consente di creare momenti di condivisione sociale, di sano divertimento e di ritrovata unione. Don Suppa ed il sindaco Nino Di Bella hanno colto l’occasione per ringraziare il Comitato regionale Pgs Calabria “per aver portato questa nuova ventata di entusiasmo nel Vibonese” e, in particolare, il direttore tecnico regionale Maria Stella Agostino per “l’appassionato e generoso impegno a favore dei bambini e del mondo dello sport”. Ma i principali complimenti vanno ai piccoli calciatori che hanno dato vita ad un’aggregazione sociale solida e basata sull’amore per il calcio.