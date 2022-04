Medimo Oratori e Asd Dasà fanno vincere lo sport e la legalità

Nella giornata di ieri è stata disputata la gara di recupero tra le squadre Medimo Oratori e Asd Dasà che ha visto vincere negli ultimi minuti la squadra ospite. Ma ad avvalorare la partita non è stata tanto la qualificazione ai playoff, quanto il gesto iniziale della squadra e della società ospitante che ha consegnato delle targhe per dimostrare sostegno al sindaco di Dasà, Raffaele Scaturchio, che nel mese di febbraio ha subito una vile aggressione durante l’espletamento della sua carica amministrativa, e alle Forze dell’ordine come ringraziamento per il lavoro svolto. L’entusiasmante partita è stata sospesa nel secondo tempo per diversi minuti a causa del malore che ha colpito il mister Micuccio Schinello ed ha visto l’intervento del 118. Il sindaco dasaese, la società sportiva tutta ed i calciatori tutta augurano di vero cuore una pronta guarigione. A caratterizzare questa gara è stata la legalità e l’amicizia che lega le 2 squadre che già nella partita di andata hanno avviato il loro gemellaggio. I playoff saranno giocati dall’Asd Dasà contro la Laureanese 2021, ma i vincitori della giornata sono state entrambe le squadre dimostrando che la competitività dello sport è affiancata dai più sani valori.