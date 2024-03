Medico forniva consulenze private in orario di servizio

I finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, all’esito di una indagine delegata dalla Procura della

Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, hanno denunciato per peculato un Dirigente medico – dipendente dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – Direttore di una Unità Operativa Semplice presso un presidio ospedaliero territoriale della provincia.



In particolare, nell’ambito delle attività di polizia giudiziaria, svolta dai militari della Compagnia di Castrovillari, sono emersi indizi di reato per l’ipotesi delittuosa di peculato.

Ciò in quanto, per svariati anni e durante l’orario di servizio, il professionista sanitario avrebbe fornito

consulenze private utilizzando i materiali e le strumentazioni dell’Unità Operativa da lui diretta, omettendo di comunicare tali prestazioni all’ASP di competenza, procurando, così, un significativo danno economico alla stessa Azienda Sanitaria, con suo esclusivo e personale vantaggio.

Dalle indagini, effettuate tramite disamina della documentazione acquisita, e con l’ausilio di

intercettazioni telefoniche e ambientali, sarebbe emerso un quadro indiziario per cui il professionista, nel periodo ricompreso tra il 2016 ed il 2022, avrebbe conseguito un profitto illecito di circa 240.000 euro.

Per il principio della presunzione di innocenza, l’eventuale colpevolezza della persona sottoposta ad indagine in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

La stessa avrà possibilità di fornire la propria ricostruzione dei fatti nel seguito dell’iter processuale in corso.