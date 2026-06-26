Meccanizzazione in agricoltura, dai droni alla tecnologia 4.0 25 milioni di euro per innovare il comparto in Calabria

Un nuovo bando per l’innovazione in agricoltura ed in particolare per l’acquisto di macchinari tecnologia 4.0, hardware, robot e droni da utilizzare in campo agricolo è stato pubblicato dal Dipartimento Agricoltura, aree interne e politiche di connessione territoriale nell’ambito degli Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole nell’ambito del Piano Strategico della PAC, Complemento di programmazione per lo Sviluppo Rurale Calabria 2023 – 2027.

“L’agricoltura calabrese è chiamata oggi a raccogliere una sfida decisiva: innovare per essere più competitiva, sostenibile e capace di affrontare i cambiamenti del mercato e del clima – dichiara l’assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo-. Con questo bando vogliamo accompagnare concretamente le aziende agricole in un percorso di modernizzazione che passa dall’adozione delle tecnologie più avanzate, dai sistemi di agricoltura di precisione ai droni, dalla robotica ai dispositivi digitali per la gestione delle colture”.

L’avviso investe nel miglioramento delle dotazioni delle aziende, nella riduzione e gestione sostenibile dei residui di produzione, nonché nell’ introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi attraverso investimenti della tecnologia digitale. La dotazione finanziaria del bando è pari a 25 milioni di euro con importi massimi di spesa ammissibile che vanno dai 100 mila fino ai 500 mila euro in base alla produzione lorda standard dell’azienda agricola.

Tra le spese ammissibili del bando sono previsti l’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole, di attrezzatture per la riduzione dell’impatto ambientale (tecnologia 4.0), l’acquisto di hardware per la gestione delle macchine, dispositivi e attrezzature per la gestione dei processi agricoli come sistemi di gestione satellitari e l’acquisto di attrezzature digitali come robot per le operazioni di raccolta, droni, centraline meteo e simili.

La sovvenzione, in conto capitale, prevede una percentuale pari al 65% degli investimenti. Sarà possibile presentare la domanda dal 1 a luglio e fino alle ore 17,00 del 30 Settembre 2026, tramite piattaforma regionale:

https://documentale.regione.calabria.it/portale

Il bando è pubblicato al seguente link