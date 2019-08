Maxi Lopez al Crotone, Denis alla Reggina: le calabresi fanno rientrare in Italia i bomber argentini

German Gustavo Denis ha firmato un contratto biennale con la Reggina. El Tanque – dopo le esperienze con Udinese, Napoli e Atalanta – rientra in Italia a 38 anni, dove giocherà il campionato di Serie C con gli amaranto.

Altrettanto ad effetto il colpo del Crotone, che ha preso il 35enne Maxi Lopez. El Galina de Oro – che ha giocato, oltre che con il Barcellona, anche con Catania, Torino, Milan, Sampdoria e Chievo – punta a far tornare gli Squali in Serie A. Oltre che per la sua attività calcistica, Maxi Lopez è conosciuto per essere stato marito di Wanda Nara, che poi gli preferì il connazionale Mauro Icardi.