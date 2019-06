Maturità, la polizia postale contro le fake news

La Polizia postale e delle comunicazioni, in collaborazione con il portale Skuola.it, è stata impegnata nei giorni antecedenti alle prove dell’esame di maturità 2019 nell’operazione “Maturità al sicuro”, per permettere ai 3000 studenti in tutta Italia, di svolgere il loro esame senza l’influenza negativa delle bufale e delle fame news che circolano su internet.

Da una analisi, che ogni anno si aggiorna visto il ricambio generazionale dei maturandi, è emersa la cattiva informazione degli studenti che credono di poter reperire in internet, durante la famigerata notte prima degli esami, le tracce dei compiti che andranno a svolgere. Addirittura 1 studente su 3 crede nella pubblicazione delle tracce in anticipo, mentre 1 su 5 crede che le scuole usino tecnologie avanzate che impediscano l’uso dei cellulari all’interno, nonostante il 92% di loro è consapevole del rischio di espulsione per lo studente trovato ad usarlo durante le prove. Per educare e permettere agli studenti di svolgere in serenità le prove di questo esame 2019, la polizia postale ha fatto circolare un video esplicativo riguardo le fake news che potrebbero circolare nell’etere avvalendosi della collaborazione dello youtuber Nikolais, postato sui maggiori social.