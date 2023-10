Mattinata di terremoti in Calabria: scosse nel Catanzarese e nel Reggino

Sono stati registrati diversi terremoti stamattina in Calabria dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Le scosse più importanti sono state registrate ad Amato (magnitudo 3.2, profondità 23,7 km) e Cardeto (magnitudo 3.1, profondità 14,5 km), ma movimenti secondati sono stati avvertiti anche in altri territori del Catanzarese e del Reggino. Le scosse, distintamente percepite dalla popolazione, non hanno causato danni a persone o cose.