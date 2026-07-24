Mattiani: “Istituito ufficialmente Corso Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva”

Pochi mesi fa era stato avviato l’iter per l’istituzione del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – A.A. 2027/2028 – presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. La notizia che tutti aspettavamo è arrivata: il Senato Accademico ha adottato parere favorevole all’unanimità in merito alla proposta di istituzione del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Inoltre, il Senato Accademico, sempre all’unanimità, ha conferito alla professoressa Francesca Felicia, Associato per il S.S.D. MEDS-20/B Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute, l’incarico di referente del Corso di Laurea predetto. Un percorso, così, che giunge a compimento e che sin di suoi primi passi ha trovato il pieno supporto del consigliere regionale Giuseppe Mattiani:

“Il risultato raggiunto segna un momento importante per la nostra regione. Una risposta decisa alla forte richiesta promanante dai nostri territori, volta a garantire professionisti sanitari dell’età evolutiva. L’istituzione del Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva – presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro, segna un passaggio deciso verso la risoluzione del problema della carenza dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva. Si trattato di un percorso esempio di condivisione, ascolto e determinazione che con la dottoressa Nesci, il Magnifico Rettore Giovanni Cuda, la professoressa Francesca Operto e tutti i referenti promotori del progetto non sono mai mancati. Questa è la strada che dobbiamo continuare a percorrere se vogliamo fornire riscontri concreti ai calabresi.”.

E ancora:

“Ringrazio proprio Nesci, Cuda, Operto e tutti i referenti promotori del progetto, il Senato Accademico, per l’approccio concreto che hanno avuto e auguro buon lavoro alla professoressa Felicia, Associato per il S.S.D. MEDS-20/B Neuropsichiatria Infantile presso il Dipartimento di Scienze della Salute, per l’incarico ricevuto – così conclude Mattiani – di referente del Corso di Laurea”.