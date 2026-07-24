Mattia Almaviva approda al Cosenza: per lui contratto biennale

Un altro giovane talento approda al Cosenza. Mattia Almaviva ha firmato un contratto biennale con il club rossoblù.

Il 20enne romano si è formato nel settore giovanile della AS Roma realizzando gol e assist importanti. È stato convocato in più occasioni nella prima squadra giallorossa, maturando esperienze al fianco di professionisti di alto livello. Nel 2017, durante la partita di addio di Francesco Totti, ha ricevuto simbolicamente dal campione la fascia di capitano, diventando uno dei volti più noti e promettenti dell’accademia romanista. Dotato di buona tecnica, visione di gioco e versatilità, rappresenta un rinforzo prezioso per l’attacco rossoblù. Almaviva è già pronto per affrontare con i lupi il Campionato di Serie C Lega Pro 2026/2027. Il club rossoblù ha riconosciuto il valore del notevole bagaglio tecnico che possiede essendo cresciuto in un ambiente d’eccellenza come quello della Roma.