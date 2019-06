Martino si schiera con gli ex mobilitati: “Le risposte vanno date entro l’estate”

“Mi sento di essere al fianco degli ex percettori di mobilità in deroga. Credo pertanto che le rimostranze di una rappresentanza di essi siano sacrosante nell’attestare la preoccupazione di una fase di stallo che non offrirebbe nè ad essi nè gli enti gestori alcun positivo riscontro”.

Ad affermarlo è il sindaco di Capistrano Marco Martino che rileva come “i soggetti interessati permettono ai Comuni di compiere azioni di importante risanamento manutentivo essendo soggetti fortemente collaborativi ai compiti assegnatigli”. “Credo che nei loro confronti – sostiene il primo cittadino – occorra compiere una azione di dignità che possa permettere di avere un futuro principalmente dignitoso. Le fasce di età dei soggetti interessati sono elevate: ci sono quindi enormi difficoltà nel reperimento di una nuova posizione occupazionale”.

“In questo – aggiunge – la politica deve fare la sua parte, considerata l’importante utilità da essi prodotta. Pertanto l’assessore regionale Robbe dovrebbe condurre un’azione non dico definitivamente risolutoria, ma quantomeno incoraggiante. Un’ennesima proroga che dovrà essere garantita prima delle festività estive affinché la situazione possa mantenersi sotto controllo, oltre che per i soggetti interessati, anche per gli enti locali che vivono l’incubo di continui pensionamenti e svuotamenti in pianta organica”.