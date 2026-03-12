Martino Michele Battaglia presenta il libro “Imago Mortis. Il Cristo di Holbein e la Sindone”

Si è tenuta ieri, presso l’Università LUMSA di Roma, la presentazione del nuovo libro del professor Martino Michele Battaglia dal titolo “Imago Mortis. Il Cristo di Holbein e la Sindone”. Il testo pone in risalto il tema della morte nel contesto attuale evidenziando come il Cristo nel sepolcro di Hans Holbein il Giovane e la Sindone siano al centro del dibattito scientifico, culturale e religioso. Il Cristo sepolto dell’artista tedesco scuote l’animo umano nella sua totalità di fronte alla banalità della morte. L’Uomo della Sindone continua ad agitare il mondo della scienza dopo indagini rigorose che hanno rilevato come quell’immagine sia stata impressa nel lino da sangue umano.

Alla presentazione del Libro, tenutasi nella Sala Pia dell’Università LUMSA gremita di partecipanti, che l’autore ha dedicato alla memoria del compianto Preside Enrico Pujia, suo docente e mentore, erano presenti illustri relatori come il professor Giuseppe Giordano, direttore del Dipartimento dei Beni Culturali all’Università Tor Vergata di Roma; il professor Rocco Pezzimenti, già ordinario e direttore di Dipartimento presso l’Università LUMSA di Roma e amico di Benedetto XVI, oltre che del filosofo K.R. Popper con cui ha avuto uno scambio epistolare; la professoressa Emanuela Marinelli, dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, sinodologa e massima esperta mondiale

Ha concluso i lavori l’autore del volume Martino Michele Battaglia, membro della Real Academia de Cordoba e de la Academia Andaluza de la Historia, nonché cultore di Filosofia teoretica presso l’Università di Messina.

Dopo i saluti del rettore della Lumsa Francesco Bonini che ha evidenziato l’apertura da parte della LUMSA ad eventi di questo tipo in quanto università aperta al confronto, c’è stato un saluto da parte del dottor Enrico Maria Pujia, figlio del compianto preside Pujia che ha tracciato una breve figura del padre come uomo e come docente.

Nel suo intervento Pujia ha sottolineato il legame con la cultura del padre che ha sempre amato “l’insegnamento inteso come trasferimento della conoscenza non come cultura nozionistica, in quanto fine a se stessa, ma come un’opportunità, per i ragazzi, soprattutto per quelli del sud, per una crescita umana e professionale che consentisse loro anche la possibilità di cambiare vita, la cultura intesa anche come speranza di costruire un futuro diverso”.

Lo stesso infatti si amava definire un educatore nel senso classico del termine latino educator-oris, il cui significato etimologico profondo è “tirar fuori ciò che sta dentro”, quindi l’educatore quale guida che sa tirare fuori le attitudini e le capacità dell’individuo, piuttosto che farcirlo di una conoscenza nozionistica.

Questo ha fatto sì che nel susseguirsi di diverse generazioni gli alunni, salutandolo sempre molto affettuosamente, hanno sempre riconosciuto nel preside Pujia un educatore nell’accezione completa di docente e di maestro di vita, che in modo silenzioso e con passione ha speso la propria vita lavorativa dedicandosi alla formazione ed alla crescita, nell’età adolescenziale, di tante generazioni di studenti che spesso sono diventati professionisti d’eccellenza, inserendosi nel percorso che li ha portati a far parte della classe dirigente del nostro Paese.

Dopo i saluti, prima degli interventi degli illustri relatori, è stato proiettato un trailer sulla Passione e sul libro con la voce narrante dell’attore Giuseppe Ingolia, che ha riscosso molto interesse da parte di Marinelli, affascinata dalla rielaborazione grafica della Sindone ad opera del rinomato artista Giovanni Valentino e della splendida copertina di Stefania Chiaselotti della Pellegrini.

Il dibattito, si è soffermato quindi sull’analisi del testo, egregiamente moderato da Enzo Romeo, celebre vaticanista che ha apportato alla discussione interessanti spunti a completamento degli interventi dei relatori, mettendo in evidenza come il libro sia controcorrente per il fatto che parla della morte come veniva considerata nel mondo classico e come viene considerata attualmente

Ognuno dei relatori si è concentrato su un aspetto diverso a partire da Giordano che ha evidenziato l’importanza della commemorazione della morte di Cristo secondo riti e tradizioni del Sud Italia.

Pezzimenti ha puntato l’obiettivo sulla questione della scientificità della ricerca che non può essere approssimativa quando si tratta di affrontare un tema come quello della Sindone e soprattutto della morte di Cristo, elogiando l’autore del volume per il modo in cui è riuscito a trattare una tematica così delicata.

Lo stesso Pezzimenti, noto filosofo italiano che ha avuto uno scambio epistolare con Popper, è intervenuto anche evidenziando quali sono i motivi per i quali questo libro è importante sul piano scientifico.

Marinelli ha messo in evidenza i tratti più significativi della Passione di Gesù ponendoli a confronto con la Sacra Sindone e il racconto del volume in questione esaltando la capacità narrativa del ricercatore sorianese nello sviluppo dei dettagli che rendono interessante questo volume, evidenziando, insieme a Romeo l’importanza di questo confronto tra due immagini così imponenti e cioè il Cristo di Holbein e la Sindone.

Infine l’autore del volume nel ricordare la figura del preside Enrico Pujia, definito dallo stesso “maestro di vita e di virtù”, ha spiegato come il filosofo siciliano Santi Lo Giudice, anch’egli suo illustre maestro, gli ha offerto lo spunto per elaborare questo confronto sulle immagini della morte concludendo con un’affermazione sulla morte: “Dostoevskij ha paura della morte di Cristo, perciò rimane folgorato dal Cristo nel sepolcro di Holbein, mentre alcuni scienziati o presunti tali, proponendo argomentazioni non scientifiche sulla Sindone hanno paura della risurrezione di Cristo”.