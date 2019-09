Martino: “Governo e Regione emanino un piano di stabilizzazione di ex Lsu/Lpu secondo il fabbisogno degli amministratori”

“Vedo un lassismo che mi preoccupa, vedo un disinteressamento che fa spavento. Qui nessuno parla, nessuno si muove concretamente, ed i quasi 5000 ex Lsu/Lpu rischiano l’ennesima proroga e poi dopo il buio totale”. Mostra preoccupazione il sindaco di Capistrano Marco Martino rispetto al futuro dei lavoratori e sostiene che “così facendo verranno dirottati chissà dove, chissà a quale distanza”.

“Prenderanno direttive – teme Martino – da normative fatte con i piedi che non certo hanno l’interesse di tutelare i lavoratori, ma di metterli nei casini. E di casini ce ne sono tanti, soprattutto quelli che Governo in particolare e Regione dopo hanno cagionato. Un piano di stabilizzazione che ancora non prevede copertura totale, un piano che prevede soltanto sciagure. Basta infatti pensare all’obbligo di stabilizzare dalle direttive emanate secondo gli ultimi pensionamenti che subito viene il dubbio se chi ha emanato tali disposizioni abbia le idonee competenze ma soprattutto la capacità di potersi immedesimare nelle sciagure che noi sindaci, specie di piccoli comuni, ci ritroviamo a vivere quotidianamente” “Faccio l’esempio – aggiunge – del mio comune, ente discretamente sano economicamente che ha una pianta organica effettiva di soli 3 dipendenti a tempo indeterminato. Da 5 che erano sino ad un paio di anni fa, 2 si sono congedati da qualche tempo avendo maturato il diritto alla pensione e le altre 3 unità si pensioneranno nel giro di un paio di anni al massimo; il che significa che il mio comune si ritroverà svuotato da ogni capacità di erogare servizi a 36 ore settimanali. A questo punto si sperava che il Governo ci desse la possibilità di avere quantomeno la sostituzione delle personalità sopra citate, perché no ,anche attraverso un rimpiazzo di quei dipendenti stessi ex Lsu/Lpu che col tempo hanno dimostrato capacità ed attitudine al lavoro. Ed invece secondo la legge Madia e successive normative io dovrei procedere alla stabilizzazione senza copertura finanziaria adeguata e per di più coprendo solo le unità pensionatesi negli ultimi e vicini anni di vita amministrativa del comune? Ma ci rendiamo conto. Questo significherebbe la distruzione di massa degli Enti locali che almeno nel mio caso si ridurrebbero a sole 2 unità a svolgere tutti i ruoli che un ente pubblico oggi si trova ad erogare. Sarebbe una pazzia in particolar modo se si pensa a chi in futuro dovrebbe dedicarsi ad espletare i servizi che ad oggi sono proprio garantiti dal personale precario. Dovremmo – si domanda il primo cittadino – esternalizzare i servizi? Dovremmo caricare somme paurose ai nostri cittadini che si vedrebbero soffocati dalle quietanze necessarie alla copertura dei servizi? Dovremmo incentivare ancora di più e forse in maniera definitiva lo spopolamento dei piccoli centri ormai in via di estinzione? Ma che razza di programmazione si perpetra? Che razza di indirizzo di crescita si dà ai nostri territori già fortemente martoriati? Ed in particolar modo mi domando i sindacati cosa stiano aspettando? Essi, deputati a garantire la difesa del lavoratore, cosa attendono a dichiarare guerra ad un sistema malato che vuole il male principalmente dei lavoratori e della nostra terra. La battaglia è in capo a loro, essendo preposti alla partecipazione ai tavoli di contrattazione. Noi sindaci attendiamo il via, sanno bene almeno per quel che mi riguarda di dare subito disponibilità a questa battaglia di dignità. Una dignità che non può passare inosservata. Una dignità che non può concludersi con la solita ed ennesima proroga. Tutto ciò rappresenta l’ennesima presa in giro per quasi 5000 padri e madri di famiglia in Calabria. Chiederei pertanto alle autorità sindacali l’inizio di uno stato d’agitazione che porti sui tavoli romani una volta per tutte una questione delicata ed importante come questa che non può concludersi in tragedia per i piccoli enti locali. I sindacati – conclude – inizino la battaglia e noi sindaci al loro fianco. Facciamo adesso, facciamo subito affinché il 2020 possa essere l’anno giusto per dare dignità di diritti ai lavoratori ma anche agli enti utilizzatori”.