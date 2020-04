Martino contrario alle aperture di Santelli: “Blindo Capistrano, la Calabria non diventi un porto di mare”

Ribadisce la sua “stima incondizionata” alla presidente della Regione Jole Santelli, si dice d’accordo con “una riapertura graduale ed attenta” e con il fatto che “le attività possano incominciare a svolgere le corrispettive vendite”. Ma è contrario ad un riapertura improvvisa della Calabria che la fa “diventare un’isola d’approdo, un porto di mare”.



Il sindaco di Capistrano Marco Martino precisa la sua posizione perché “forse potrò essere l’unico sindaco in Italia, ma blinderò i confini del mio territorio personalmente non facendo entrare nessuno”. “Andrò contro ogni ordinanza se necessario – sostiene – pagandone anche conseguenze personali, ma prima di tutto viene la salute dei miei cittadini e fin quando questa emergenza non si placherà nella mia Capistrano non si entra”.

Dunque, un’azione in controtendenza dettata dall’esigenza di “tutelare la salute”.