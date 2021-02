Martino: “Capistrano espande il proprio centro urbano nella zona Piano di Rollo”

Parla di “svolta storica” il sindaco di Capistrano Marco Martino, soddisfatto per aver “iniziato a valorizzare il nostro patrimonio con 3200 metri di illuminazione a led lungo il nostro territorio montano dal centro urbano sino in tutto Piano di Rollo”.



Il primo cittadino si riferisce ad “un progetto finanziato interamente dal Ministero per importo di 100.000 euro e, quindi, a costo 0 per il Comune” e spiega che “verrà installata la palificazione a corpi luminosi led coprendo grossa parte della nostra area montana”. Dunque, “un svolta suggestiva che inviterà i cittadini capistranesi e non a urbanizzare una zona fantastica che merita di essere valorizzata”. “L’immissione della palificazione – sostiene Martino – avverrà in primavera garantendo così un’importante momento di sviluppo nelle zone agricole che sino ad ora non hanno potuto godere di servizi di rilievo. Contiamo – conclude – di costruire a breve un patrimonio montano con attrattive per i turisti che, siamo convinti, una volta create le giuste condizioni, sapranno apprezzare e frequentare”.