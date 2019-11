Martedì prossimo seduta del Consiglio regionale: 17 punti all’ordine del giorno

Il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, ha convocato l’Assemblea a Palazzo Campanella per martedì 12 novembre alle 11. Di seguito i punti all’ordine del giorno.

1) Proposta di Legge n.172/10^ di iniziativa del consigliere Morrone recante: “Integrazione e promozione della minoranza romanì”.

Relatore: Mirabello

2) Proposta di Legge n.411/10^ di iniziativa dei consiglieri Gallo, Giudiceandrea recante: “Soggetti attuatori in materia di invecchiamento attivo. Modifiche alla legge regionale 12/2018”.

Relatore: Mirabello

3) Proposta di Legge n.414/10^ di iniziativa del consigliere D’Acri recante:”Modifica alla legge regionale n. 4/2019″.

Relatore: Aieta

4) Proposta di Legge n.423/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Parchi marini regionali. Interpretazione autentica dell’articolo 23, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 24 del 16 maggio 2013”.

Relatore: Bevacqua

5) Proposta di Legge n.439/10^ di iniziativa del consigliere Giudiceandrea recante: “Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria”.

Relatore: Mirabello

6) Proposta di Legge n.451/10^ di iniziativa del consigliere Tallini recante: “Modifica dell’articolo 6 della legge regionale n. 41/2016”.

Relatore: Bevacqua

7) Proposta di Legge n.459/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 approvato con la legge 21 dicembre 2018, n. 49”.

Relatore: Aieta

8) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.263/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Legge regionale 34/2001 – Attuazione Diritto allo Studio Universitario – Piano Triennale degli Interventi 2019/2021”.

Relatore: Mirabello

9) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.264/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “DPCM 25 gennaio 2008 – Approvazione Piano Triennale 2019-2021 – Istruzione Tecnica Superiore (ITS)”.

Relatore: Mirabello

10) Proposta di Legge n.428/10^ di iniziativa del consigliere Mirabello recante: “Modifica alla lettera a) comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n.17”.

Relatore: Bevacqua

11) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.270/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2018 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACAL)”.

Relatore: Aieta

12) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.271/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: ” Rendiconto esercizio 2018 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)”.

Relatore: Aieta

13) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.275/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: “Variazioni al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria”.

14) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.277/10^ di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza recante: “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria (deliberazione U.P. n. 55 del 10 ottobre 2019, così come modificata ed integrata dalla deliberazione U.P. n. 58 del 22 ottobre 2019)”.

15) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.278/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti all’albo dei Revisori dei conti – del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (ARSAC) (art. 6, comma 1, legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66)”.

16) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.279/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Nomina di un membro effettivo ed uno supplente – iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 2 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 – di Revisore unico dei conti, costituito in forma monocratica, dell’Azienda Calabria Verde (art. 7, comma 1, legge regionale n. 25/2013 per come sostituito dall’art. 24, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43)”.

17) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.280/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Nomina del presidente e di un membro effettivo del Collegio sindacale della Fincalabra S.p.A. (art. 3, comma 6, lett. b) legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)”.