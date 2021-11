Martedì la visita ufficiale di Mary Avery, Console Generale degli Usa, all’Istituto Italiano di Criminologia

Martedì 16 novembre, ore 17, presso la sede dell’Istituto Italiano di Criminologia è prevista la visita istituzionale di S.E. Mary Avery, Console Generale degli Stati Uniti d’America.

Si tratta di un significativo incontro, che suggella le forti relazioni che intercorrono tra l’istituto vibonese, ad orientamento universitario, con le istituzioni governative americane presenti in Italia.

L’importante delegazione americana che accompagnerà la Console Generale Mary Avery è composta dal Console Charles Lobdell, capo ufficio agli Affari Politico Economici, dalla dottoressa Veronica Stasio, responsabile del cerimoniale e dalla dottoressa Chiara Di Mizio, responsabile Ufficio Stampa.

La delegazione che accoglierà i vertici del consolato americano è composta dall’avvocato Maria Limardo, sindaco della città di Vibo Valentia, dal dottor Camillo Falvo, procuratore capo della Procura della Repubblica di Vibo Valentia, dalla professoressa Rossella Michienzi, docente di Lingue Straniere presso l’Istituto Italiano di Criminologia, ed ovviamente del professor Saverio Fortunato, rettore dell’Istituto Italiano di Criminologia.

Lo stesso rettore ha commentato con forte soddisfazione questo incontro: “Siamo orgogliosi di ospitare S.E. Mary Avery e la delegazione USA presso il nostro Istituto, questo conferma il lavoro importante svolto dalla nostra università in questi anni. Una serie di importanti relazioni che partono da lontano e che già ci vede impegnati in una serie di iniziative con i massimi vertici della DEA e della FBI nel nostro Paese. Siamo convinti che da questo incontro, possano iniziare nuovi e proficui percorsi per il nostro Istituto e dalle importanti ricadute per la nostra città”.