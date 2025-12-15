Martedì a Palazzo Campanella la cerimonia di premiazione del concorso “Ti Sbullu!”

Martedì 16 dicembre, alle 11:00, presso l’Aula consiliare “F. Fortugno” di Palazzo Campanella, sede del Consiglio regionale della Calabria, si terrà la cerimonia di premiazione della prima edizione del concorso “Ti Sbullu!”, promosso dal Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, avvocato Antonio Lomonaco, in collaborazione con il Consiglio regionale della Calabria.



L’iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio regionale e nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sul contrasto al bullismo e al cyberbullismo, promuovendo una cultura fondata sul rispetto reciproco, sull’ascolto e sulla costruzione di relazioni sane, dentro e fuori la comunità scolastica.

La cerimonia rappresenta il momento conclusivo di un percorso educativo che ha visto gli studenti impegnati nella realizzazione di video spot dedicati alla prevenzione di ogni forma di violenza, discriminazione e isolamento, nonché alla promozione di un uso consapevole e responsabile dei media digitali, nel rispetto della dignità personale.

Nel corso dell’evento saranno valorizzati anche il ruolo delle scuole e dei docenti che hanno accompagnato gli studenti nelle attività progettuali, contribuendo alla costruzione di una rete educativa attiva sui temi della legalità, della prevenzione e del benessere dei minori.