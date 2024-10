Martedì 22 ottobre seduta del Consiglio regionale: numerosi i punti all’Ordine del Giorno

Il presidente Filippo Mancuso ha convocato il Consiglio regionale per martedì 22 ottobre, alle 16, con il seguente Ordine del Giorno:

1 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 193/12^, di iniziativa dell’Ufficio di Presidenza, recante: “Bilancio di previsione 2024-2026 del Consiglio Regionale della Calabria: assestamento e variazioni” – (Relatore: consigliere Cirillo);

2 – Proposta di legge n. 323/12^, di iniziativa dei consiglieri regionali Talerico, Tavernise, Straface, Mattiani, Mancuso, recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di enti e aziende del servizio sanitario regionale” – (Relatore: Consigliere Talerico);

3 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 194/12^, d’Ufficio, recante: “Nomina sudesignazione da parte delle Associazioni di categoria e dei Patronati, finalizzata all’integrazione di due componenti in rappresentanza delle Associazioni di categoria e un componente in rappresentanza dei Patronati nell’Organismo di coordinamento e verifica a favore degli invalidi ex articolo 1, comma 5, legge regionale 19 ottobre 2001, n. 20”;

4 – Proposta di provvedimento amministrativo n.191/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Azienda Calabria Verde” – (Relatore: consigliere Montuoro);

5) Proposta di provvedimento amministrativo n.182/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” – (Relatore: consigliere Montuoro);

6 – Proposta di provvedimento amministrativo n.183/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2024-2026 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” – (Relatore: consigliere Montuoro);

7 – Proposta di provvedimento amministrativo n.188/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)”– (Relatore: consigliere Montuoro);

8 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 189/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Azienda Calabria Lavoro” – (Relatore: consigliere Montuoro);

9 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 190/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)” – (Relatore: consigliere Montuoro);

10 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 186/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2023 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)” – (Relatore: consigliere Montuoro);

11 – Proposta di provvedimento amministrativo n. 192/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2023 della Regione Calabria – articolo 68 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118” – (Relatore: consigliere Montuoro);

12 – Proposta di Legge n. 322/12^ di iniziativa della Giunta regionale recante:

“Assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024-2026” – (Relatore: consigliere Montuoro).