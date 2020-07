Marito e moglie confezionavano, essiccavano e confezionavano marijuana

Personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di Corigliano-Rossano, Squadra di Polizia Giudiziaria, ha tratto in arresto A.D., 48 annie M.G., 39, tra loro marito e moglie per i reati di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.



Dopo una serie di verifiche, nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato ha effettuato una perquisizione in un’abitazione nell’area urbana di Rossano.

Nella perquisizione sono state rinvenute 7 piante, infiorescenza, nonché sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di 80 grammi posta ad essiccare.

Le piante sequestrate erano state coltivate in grossi vasi e posti sulla veranda di pertinenza dell’appartamento dei coniugi, che era accessibile solo a quest’ultimi. Dell’avvenuto arresto è stata data notizia al Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari Giovanni Tedeschi, il quale ha disposto che gli arrestati fossero rimessi in libertà.

Nel corso dell’attività è stato, inoltre, denunciato in stato di libertà anche A.S., pluripregiudicato 45enne, fratello dell’arrestato, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio poiché, anche presso l’abitazione di quest’ultimo, sono state rinvenute alcune dosi di marijuana già confezionata, altre piante e un bilancino di precisione.