Marito e moglie beccati a rubare gasolio da un camion della ditta per cui lavora l’uomo

Militari del Comando provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria domenica sera hanno arrestato in flagranza di reato due reggini per furto aggravato di gasolio.



In particolare, i Carabinieri della Stazione di Campo Calabro, durante una perlustrazione nella zona industriale di Campo Calabro hanno sorpreso G.T., 48 enne, già noto alle forze dell’ordine e M.G.F., 49 enne, entrambi reggini e fra loro coniugati, intenti a rubare del gasolio dal serbatoio di un autocarro di proprietà di una società di trasporti.

I militari hanno notato i due mentre erano fuori dalla propria autovettura e con il portabagagli aperto. Insospettiti, i Carabinieri li hanno sottoposti a controllo e, nonostante l’evidenza, i due hanno giustificato la loro presenza lì a causa di problemi di funzionamento della propria auto.

Il successivo controllo all’autovettura utilizzata dai due reggini ha invece permesso di rinvenire nel bagagliaio cinque taniche in plastica della capacità di 20 litri ciascuna, completamente riempite di gasolio.

E’ stata, pertanto, estesa ulteriormente la perquisizione che ha consentito di rinvenire anche la pompa idraulica utilizzata dai due per asportare il gasolio dall’autocarro della società di cui, tra l’altro, lo stesso G.T. risulta essere dipendente.

Gli arrestati sono stati trattenuti presso l’abitazione in regime di detenzione domiciliare fino al giudizio direttissimo presso il Tribunale di Reggio Calabria.