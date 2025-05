Marino (FdI): “Inaccettabile che opere pubbliche strategiche siano inutilizzate mentre migliaia di reggini restano senz’acqua”

“Non possiamo permettere che l’estate 2025 riproponga lo stesso copione dell’anno scorso. È urgente dare priorità ai lavori programmati da So.Ri.Cal. Spa e attivare finalmente le condotte idriche e i serbatoi comunali già realizzati nell’ambito del Decreto Reggio, parzialmente messi in funzione, per garantire l’approvvigionamento idrico h24 nelle zone collinari di Reggio Calabria”.

A lanciare l’appello è Demetrio Marino, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio.



“Le località della vallata del Sant’Agata – San Sperato, Mosorrofa, Cataforio, San Salvatore, Puzzi, Armo, Aretina, e anche la parte bassa di Gallina e Arangea – così come quelle della vallata del Valanidi – Gumeno, Arcoleo, Trunca, Rosario Valanidi località Candico, Immacolata, Martellio, Casale, San Nicola, Velenata, Oliveto, Croce Valanidi, Paterriti, Amendolea e Cavallaro – sono state tra le più colpite dalla carenza d’acqua della scorsa estate, vivendo gravi disagi tra razionamenti, turnazioni forzate e forniture irregolari. È inaccettabile che interi quartieri restino senza un servizio idrico continuo, specie quando esistono infrastrutture già finanziate e completate che potrebbero, se attivate pienamente, dare sollievo concreto ai cittadini”.

Marino sollecita un intervento immediato: “Serve un’azione congiunta e tempestiva tra So.Ri.Cal. Spa, Comune e Regione. Non è accettabile che opere pubbliche strategiche, realizzate con fondi del Decreto Reggio, siano in parte inutilizzate mentre migliaia di cittadini restano senz’acqua. Ogni giorno di inattività rappresenta uno spreco intollerabile e un danno diretto per la qualità della vita delle nostre comunità”.

Il consigliere evidenzia infine come la crisi idrica del territorio reggino richieda una visione ampia e strutturale: “Serve un nuovo monitoraggio ed una mappatura chiara delle risorse e della rete idrica per non navigare a vista e rischiare di investire alla cieca”.

“L’acqua è un diritto fondamentale – conclude Marino Demetrio – non può essere una fortuna riservata solo a chi vive nei centri serviti meglio. Le vallate collinari di Reggio Calabria non possono più essere trattate come territori di serie B. Occorrono risposte concrete, interventi mirati e una visione a lungo termine. È una questione di dignità, salute pubblica e rispetto per le nostre comunità. Sono convinto che il lavoro di programmazione fatto in sinergia tra So.Ri.Cal. Spa, Comune e Regione possa portare finalmente i risultati attesi ormai da anni nel territorio reggino e calabrese”.