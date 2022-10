Marijuana in una scuola in stato di abbandono del Vibonese: l’intervento della Polizia

Continua l’attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti ad opera della Polizia di Stato nella provincia vibonese.

Nel corso di servizi predisposti con l’impiego di personale della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del Commissariato di Serra San Bruno, è stata monitorata la filiera di spaccio nella frazione di San Pietro a Longobardi, concentrando in particolare l’attenzione ad alcune abitazioni in cui si riteneva fosse nascosta la sostanza stupefacente poi destinata ad essere venduta al minuto.

In particolare un soggetto è stato denunciato per la detenzione a fini di spaccio di circa mezzo etto di marijuana, detenuta e già suddivisa in dosi per la vendita al dettaglio. Al padre dell’uomo, detentore di armi, sono stati ritirati cautelarmente, ai sensi dell’art. 39 del T.U.L.P.S., due fucili da caccia e 45 cartucce calibro 12.

Nelle vicinanze, all’interno di una scuola in stato di abbandono, sono stati trovati 1,5 kg di marijuana che dopo essere stata coltivata era in corso di essiccazione, quasi pronta per poi essere immessa sul mercato.

Nel corso di altre perquisizioni nella località di Longobardi sono stati segnalati alla locale Prefettura, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, altri due soggetti dimoranti nella medesima località, sequestrando altra marijuana.