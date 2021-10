Marijuana in auto, un giovane di Serra e uno di Montepaone arrestati

Arrestati e posti ai domiciliari perché trovati in possesso di 660 grammi di cannabis. È la sorte toccata a due giovani di 20 e 23, braccati dopo un inseguimento sulla strada statale 106 dai Carabinieri di Satriano.

I due ragazzi, originari di Montepaone e Serra San Bruno si trovavano in un’auto in un parcheggio a Satriano Marina quando i militari hanno optato per un controllo dati i sospetti suscitati.

Quando si sono resi conto dell’imminente controllo, i due hanno cercato di scappare e, durante la fuga, hanno lanciato dal finestrino una busta con la marijuana.

Tentativo fallito perché i Carabinieri li hanno bloccati provvedendo a recuperare la marijuana.