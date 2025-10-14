Maria Rosaria Franzè nominata componente della Commissione Politiche di genere e Inclusività dell’Avis nazionale

L’impegno sociale di Maria Rosaria Franzè porta in dote nuovi compiti che comportano ulteriori responsabilità. La presidente dell’Avis di Serra San Bruno è stata infatti indicata quale componente della Commissione Politiche di genere e Inclusività dell’Avis nazionale, ruolo che rivestirà quale rappresentante dell’associazione calabrese. La nomina traduce il riconoscimento del lavoro svolto con passione civile da Franzè, da sempre attiva nel settore del volontariato e promotrice di iniziative di stimolo alla donazione. “Questa designazione – ha commentato Franzè – mi riempie di orgoglio e mi sprona a proseguire con dedizione e determinazione sulla strada dell’aiuto verso il prossimo. A mio avviso, ognuno di noi deve sempre tendere la mano ed essere disponibile verso chi ha bisogno. Donare è il gesto più sensibile e generoso che si possa compiere: fa stare meglio gli altri e fa stare meglio noi stessi. In altre parole, ci rende persone migliori. Spero, a modo mio e nel mio piccolo, di essere di esempio. Spero che sempre più persone siano pronte a fare la propria parte. Ho fiducia che questo messaggio si diffonda sempre più e ognuno sia pronto ad offrire se stesso”.