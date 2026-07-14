Marea di studenti canadesi a Serra San Bruno: gli scambi culturali come veicolo di crescita

Sono 141 i ragazzi canadesi del Centro Scuola e Cultura italiana di Toronto che sono giunti nella cittadina della Certosa – dove rimarranno fino a fine mese – nell’ambito del progetto di scambi culturali, promosso come ogni anno del direttore del Centro Domenico Servello e sostenuto dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfredo Barillari. Gli studenti, frequentanti il terzo anno superiore (di 16-17 anni), sono coordinati da 16 accompagnatori e seguiranno quotidianamente delle lezioni (anche di italiano) che consentiranno di ottenere i crediti scolastici di Storica antica, valevoli ai fini dell’ottenimento del diploma.



Per questi giovani provenienti da diverse zone dell’Ontario (tanti dalle radici italiane) e da differenti provveditorati scolastici sarà l’occasione per vivere esperienze uniche in un incantevole patrimonio naturale che si abbina all’affascinante centro storico e alla spiritualità bruniana. In più, potranno gustare la squisita cucina locale (in questo frangente temporale arricchita dall’esplosione di funghi), apprezzare i prodotti artigianali e conoscere la cultura dei loro coetanei d’oltreoceano. Il calore calabrese li scalderà in questo percorso, facendogli conoscere le bellezze di Serra San Bruno e degli altri paesi del comprensorio e la mentalità della terra d’origine di nonni e genitori. Prima della permanenza serrese, hanno fatto tappa a Roma per poi visitare Salerno, Napoli e la costiera amalfitana. Adesso, però, è il momento di apprendere la lingua e la cultura italiana e di partecipare alle iniziative ed alle coinvolgenti attività organizzate grazie alla supervisione della consigliera con delega alla Scuola, alle Politiche giovanili ed ai Servizi alla cittadinanza Maria Grazia Pelaia. Ma tutta la comunità serrese è pronta ad accoglierli facendoli sentite come a casa propria.