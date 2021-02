“Mare d’Inverno”: i volontari di Fare Verde hanno raccolto 20 quintali d’immondizia sulla spiaggia di Marinella di Catona

Domenica scorsa, dalle 9.30 alle 12, nell’ambito della manifestazione nazionale “Il mare d’inverno”, giunta alla XXX edizione, con il Patrocinio della Commissione UE – Rappresentanza per l’Italia, il Ministero dell’Ambiente ed il Comando Generale della Guardia Costiera, i volontari dell’associazione ambientalista Fare Verde hanno pulito la spiaggia della Marinella in località Catona nel Comune di Reggio Calabria.

Una quarantina i volontari, che nel pieno rispetto della normativa anticovid19, hanno raccolto l’immondizia nei sacchi messi a disposizione dall’AVR. Tra gli oggetti rinvenuti, passeggini, scaldabagni, parti di autovetture e persino un registratore di cassa, con tanto di scontrini emessi! Alla pulizia della spiaggia, oltre i volontari di Fare Verde, hanno partecipato anche i rappresentanti dei circoli Reggio ’70, Comitato No Porta a Porta, Stanza 101, Amareggio, Fiamma Tricolore, Circolo Fratelli d’Italia “Antonio e Ciccio Franco”, Asi, Kiwanis club “Apsias”, Nuova Solidarietà e gli scout dell’Agesci Reggio Calabria 8. L’iniziativa di Fare Verde, giunta quest’anno alla 30^ edizione, ha avuto l’obiettivo di riportare al centro dell’attenzione la necessità di ridurre i rifiuti alla fonte, riutilizzarli e riciclarli più possibile, nell’ottica di una economia circolare e del rispetto per Madre Natura. I volontari di Fare Verde hanno colto l’occasione per fare una “hit – parade” dei rifiuti per verificare cosa il mare restituisca all’uomo che in esso ormai abbandona di tutto credendo così di liberarsi dei suoi rifiuti. Ma così non è. Riguardo la spiaggia di Marinella di Catona, gli organizzatori rammentano alle autorità competenti, ma anche a tutti i reggini innamorati della propria città, l’altissima valenza naturalistica e paesaggistica di questo tratto di litorale, con le sue bellissime dune naturali, oggetto di scempio sia per il deposito di spazzatura che per la sconsiderata attività di slalom dei vari suv che quotidianamente si recano in zona. E’ possibile che uno dei tratti di spiaggia più belli della provincia sia lasciato così all’abbandono? Fare Verde Reggio Calabria, riguardo tale problematica, non si ferma qui e ha deciso di sposare la causa della Marinella. Nei prossimi giorni, saranno illustrati nel dettaglio le iniziative che il gruppo intende portare avanti in tal senso.