Marco Maiolo designato consigliere nazionale Anci

Il consigliere comunale di Cardinale Marco Maiolo è stato designato consigliere nazionale dell’Anci (Associazione nazionale dei Comuni italiani). Per il giovane amministratore, vicino alle posizioni della Lega, si tratta di “un grande onore e una nuova responsabilità”.

“Questa opportunità – ha infatti affermato Maiolo – mi permette di rappresentare i nostri territori, lavorare a stretto contatto con i comuni di tutta Italia e contribuire a costruire soluzioni concrete per il futuro delle nostre comunità”. Maiolo, che è l’unico rappresentante della zona delle Serre vibonesi in seno all’Anci, ha rivolto “un ringraziamento speciale a chi ha creduto in me e a tutti coloro che ogni giorno lavorano per rendere i nostri comuni luoghi migliori dove vivere”. “Ora – ha concluso – è il momento di mettersi al lavoro”.