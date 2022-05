Marcianò (Impegno e Identità) lapidaria:” Intollerabile che l’Amministrazione disattenda la richiesta di aiuto formulata da Castore”

“È’ veramente impossibile andare avanti. Lo dicono loro stessi!” A fare eco al grido d’aiuto sollevatosi dal vertice di Castore è Angela Marcianò, consigliere comunale di Impegno e Identità.



“Lo scenario che emerge dalle parole lapidarie dello stesso Amministratore Delegato della Castore, dottor Stefano Sofi, è assai più funesto – osserva la docente universitaria di Diritto del lavoro – di quello che avevamo ampiamente anticipato. Non è tollerabile che l’Amministrazione resti inerme pur conoscendo la gravissima situazione finanziaria in cui versa la Società Castore ( e si tratta del fiore all’occhiello dell’Amministrazione ) e continui a disattendere ogni richiesta di aiuto formulata dalla stessa. Un’esposizione creditoria nei confronti del Comune lievitata ed una massa debitoria nei confronti dei fornitori e dei dipendenti arrivata alle estreme conseguenze.

Credo proprio, mutuando le parole dell’Amministratore Delegato di Castore, che si sia creato uno scenario che rende sostanzialmente impossibile l’approvvigionamento delle materie prime necessarie per lo svolgimento ordinario del servizio. Nella lettera pervenuta al sindaco facente funzioni, assessori e delegati si aggiunge che lunedì 9 maggio 2022 tutte le attività della società verranno sospese sino alla normalizzazione dell’esposizione finanziaria, in termini sostenibili ed idonei a soddisfare le legittime pretese dei lavoratori e dei fornitori strategici”.

“Già in campagna elettorale – ricorda Angela Marcianò – mi ero prodigata a ribadire l’impraticabilità del percorso di internalizzazione dei servizi alla società Castore, ma adesso il quadro è assai più disarmante e insostenibile e certifica un’inadeguatezza che non solo imbarazza, ma mette in ginocchio i servizi pubblici (già ampiamente compromessi) di un’intera città.