“Marcia per i diritti” nella neve del Comitato “San Bruno”: “Difendiamo la salute della popolazione, andremo fino in fondo” [FOTO]

Neve e freddo non sono stati d’intralcio, anzi sono serviti a sottolineare “le condizioni di disagio che deve affrontare la popolazione delle Serre”. La “marcia per i diritti” promossa dal Comitato “San Bruno” ha simboleggiato “la volontà di non barattare la rete ospedaliera con la rete territoriale” ed è servita a ribadire che “la Casa della Comunità deve essere allocata al di fuori dei locali dell’ospedale”. Soprattutto ha espresso l’intenzione di “mettere pressione ai vertici regionali e provinciali ed ai sindaci del comprensorio che devono individuare un’allocazione idonea per la Casa della Comunità”. “Il nostro – hanno sentenziato i componenti del sodalizio – è un messaggio forte che parte da questa neve per far capire in che condizioni problematiche si trova questo comprensorio, la cui popolazione ha ed avrà grandi difficoltà a raggiungere la rete ospedaliera, soprattutto se il nostro presidio dovesse venir meno”.

Il Comitato vuole dunque “andare fino in fondo” nella sua battaglia per ottenere “risultati tangibili” e far avere delle “risposte serie” ai cittadini. “Il Comitato – hanno aggiunto gli organizzatori dell’iniziativa – cresce di giorno in giorno perché si batte per una causa giusta e sacrosanta, che è quella della difesa della tutela della salute per la popolazione dell’entroterra”.