Manufatti pirotecnici in uno scantinato del Vibonese: denunciato un disoccupato

Otto artefizi artigianali di tipo pirotecnico, non riconosciuti e non classificati dal Ministero dell’Interno, privi di marcatura “Ce” e, dunque, pericolosi perché non conformi alla direttive comunitarie.

È il materiale esplodente scoperto dai Carabinieri della Stazione di Cessaniti che ha portato al deferimento di un disoccupato residente nella frazione di San Cono. Gli artefizi erano stati conservati in uno scantinato dell’abitazione e per l’immediata distruzione si è reso necessario l’intervento degli artificieri del Reparto operativo del Comando provinciale dei Carabinieri di Catanzaro che su disposizione dell’Autorità giudiziaria hanno effettuato pure la campionatura dei manufatti.